В Ровенской области Украины создают комиссии для описи имущества религиозных общин УПЦ

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Председатель Ровенской областной госадминистрации направил органам местного самоуправления письмо с рекомендацией провести инвентаризацию имущества религиозных общин канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом говорится в сообщении юридического отдела УПЦ, опубликованном на сайте отдела в субботу.

"В письме председатель ссылается на ст. 29 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях", - сообщили УПЦ в Ровенской епархии. - Проверка "с целью обеспечения сохранения культовых зданий, имущества и культовых вещей" должна происходить "в связи с проведением религиозными общинами изменения их подчиненности".

Главам райадминистраций и местного самоуправления рекомендуется совместно с членами религиозных общин создать рабочие группы для проведения описи, пояснили в УПЦ. По данным Ровенской епархии, 21 февраля представители местных властей и около 50 сторонников так называемой православной церкви Украины (ПЦУ) пришли с проверкой в Свято-Покровский храм УПЦ села Курозваны. Религиозная община отказалась допустить чиновников к имуществу без разрешения суда или соответствующих документов. Однако с согласия присутствующих на месте правоохранителей храм опечатали для проведения описи в понедельник, 25 февраля.

"Я и мои прихожане расцениваем конфликт как вмешательство власти в дела церкви. Более того, власти открыто подыгрывают общине, которая не имеет никакого юридического права на храм. У Свято-Покровской церкви есть владельцы - это верующие УПЦ, которые единогласно на приходских собраниях проголосовали против смены юрисдикции", - заявил настоятель церкви протоиерей Владимир Коваль.

В юридическом отделе Ровенской епархии отмечают, что инициатива властей "абсолютно противозаконна". "Существует приказ минфина Украины № 879 от 2 сентября 2014 года, согласно которому инвентаризация проводится по решению суда или при наличии распоряжения руководителя. Так как храм передан религиозной общине на праве постоянного пользования или на праве собственности, то, соответственно, данное письмо не является основанием для проведения инвентаризации", - пояснили юристы.

Церковный раскол на Украине

Ранее в УПЦ не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви. По ее данным, с 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот, на Украине при поддержке радикалов оказались захвачены десятки храмов УПЦ. Объявление о создании под эгидой Константинопольской патриархии так называемой Православной церкви Украины только усугубило эту ситуацию. По данным УПЦ, всего с 2014 года при поддержке радикалов оказались захвачены около 50 ее храмов.

Кроме того, 31 января на Украине вступил в силу закон об изменении юрисдикции приходов путем голосования общины. При этом само определение принадлежности верующих к той или иной общине в законе должным образом не прописано. Эксперты еще на стадии обсуждения законопроекта предупреждали, что власти таким образом просто пытаются создать механизм отъема храмов у канонической УПЦ.