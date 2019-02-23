Внеочередное собрание решило сохранить Архиепископат русских приходов в Западной Европе

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Внеочередное епархиальное собрание православных приходов русской традиции в Западной Европе проголосовало против решения синода Константинопольского патриархата об упразднении Западноевропейского архиепископата. Об этом корреспонденту ТАСС в воскресенье сообщили источники в русской общине в Париже.

"Мы не согласились с решением Константинопольского патриархата, - отметил источник. - Архиепископия будет сохранена".

По его словам, "191 участник собрания проголосовал против притязаний Константинополя, иное мнение выразили только 15 человек". "Решение о выборе юрисдикции будет принято в июне", - сообщил собеседник ТАСС.

Священный синод Вселенского патриархата в ходе собрания 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе. В сообщении пресс-службы патриархата подчеркивается, что такой шаг совершен ради "дальнейшего укрепления связи приходов русской традиции с материнской церковью Константинопольского патриархата". В рамках этого решения Константинопольский патриархат стремится "объединить приходы с различными святыми городами Вселенского патриархата в тех странах, где они находятся".

По сведениям источника, на данный момент под управлением Архиепископии находятся 125 приходов во Франции, Италии, Бельгии, Нидерландах, Дании, Швеции, Норвегии и Великобритании.