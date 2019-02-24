Турпоток в заповедники Оренбургской области за год увеличился в 10 раз

ТАСС, 24 февраля. Туристический поток в заповедники Оренбургской области за год вырос более чем в 10 раз, до 1,1 тыс. туристов в 2018 году. Об этом в воскресенье сообщила ТАСС директор государственного учреждения "Заповедники Оренбуржья" Рафиля Бакирова.

"По сравнению с 2017 годом количество туристов выросло в несколько раз. Если мы говорим о посетителях два года назад, то их было несколько десятков, в 2017 году их было около сотни. И после того как мы начали уже работать с туристами, то в прошлом году свыше 1100 человек уже посетили оренбургские заповедники", - сказала она.

Бакирова уточнила, что руководство госучреждения намерено усиливать работу в этом направлении. "Планируется ряд туристических мероприятий: открытие тропы "Очарованный странник" в заповеднике Шайтан-Тау. Это первая тропа, она благоустроена, она достаточно сложная по своему подъему", - отметила она.

Собеседница агентства рассказала, что с 2016 года на охранной территории, где живут лошади Пржевальского, действует тропа "Дыхание степи". "Она ведет прямо к загонам с лошадьми, и это гарантированный показ животных. У нас ее уже очень много туристов посетило. И будет продолжено обустройство туристических маршрутов в Предуральской степи, включая автомобильный маршрут, на котором тоже мы можем увидеть вольно пасущихся животных", - рассказала руководитель заповедника.

По данным сайта "Заповедники Оренбуржья", учреждение объединяет два государственных природных заповедника: Оренбургский и Шайтан-Тау. Оренбургский заповедник создан в мае 1989 года, в его состав входит пять участков, расположенных в пяти муниципальных районах области - Таловская, Буртинская, Айтуарская, Ащисайская и Предуральская степи, общая площадь которых составляет свыше 38 тыс. га. Шайтан-Тау открыт в октябре 2014 года, его общая площадь - около 7 тыс. га. Заповедники созданы для сохранения и восстановления степей и лесостепи, специфичной для региона флоры и фауны.