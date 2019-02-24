Англиканская церковь предложила молиться за Brexit

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Англиканская церковь предложила верующим сообща молиться за Brexit в течение пяти дней после даты официального "развода" Лондона и Брюсселя, намеченного на 29 марта. Как пишет в воскресенье газета The Sunday Times, с такой инициативой выступил духовный глава церкви Англии в Соединенном Королевстве, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Издание сообщает, что по задумке Уэлби в молитвах за страну и поданных ее Величества по случаю Brexit объединятся лидеры всех церквей, представленных в Великобритании - католической, методистской, баптистской, объединенной реформатской.

Предполагается, что храмы по всей стране будут открыты для того, чтобы принять всех желающих. Как пишет газета, на начальной стадии находятся дискуссии о том, чтобы после 29 марта в течение нескольких дней с той же целью были открыты синагоги и мечети. Ведутся переговоры об участии в публичных молитвах с представителями премьер-министра Терезы Мэй, которая является прихожанкой англиканской церкви, и с лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином, отказывающимся афишировать свою религиозную принадлежность.

По информации The Sunday Times, архиепископ Йоркский Джон Сентами, второй в иерархии архиепископ англиканской церкви Великобритании после Уэлби, подготовил молитву о Brexit, которая накануне была зачитана на Генеральном синоде Церкви Англии. "Бог вечной любви и власти, спаси нашу парламентскую демократию, защити Высокий суд парламента и всех членов его от пристрастий и предрассудков", - говорится в ней.

Сам Уэлби, выступая на том же Генеральном синоде в субботу, предупредил, что "признаки раздора" в британском обществе могут проявиться "наиболее отчетливо за жизни многих поколений мирного времени". Brexit продемонстрировал, что наши политики и общество не уделило должного внимания вопросам общего блага. Если мы как нация не будем обращать на это внимания, то в итоге это приведет к распрям", - приводит слова архиепископа издание.

Сложный путь к Brexit

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Итогом плебисцита должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта нынешнего года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Однако за 33 дня до "развода" страна и основные политические партии по сути расколоты по теме Brexit. В то время как ряд политиков готов к тому, чтобы страна вышла из ЕС 29 марта при любых условиях, даже без сделки, другие выступают за продление сроков переговоров, если консенсуса с Евросоюзом добиться не удастся. При этом британские депутаты отвергли текст сделки об условиях Brexit, согласованный правительственными переговорщиками с Брюсселем, и требуют внести изменения в раздел о границе на острове Ирландия. Очередные дебаты на этот счет в Палате общин парламента пройдут на следующей неделе.