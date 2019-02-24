Верховный шаман России заявил, что не разрешал приносить в жертву верблюдов

Как сообщалось ранее, ритуал с сожжением пяти верблюдов провели в Иркутской области участники Ангарской религиозной организации шаманов "Вечно синее небо", которой руководит Артур Цыбиков. Видео, снятое во время ритуала, 21 февраля начало распространяться в интернете. Прокуратура Ангарска начала проверку в связи с информацией о жертвоприношении верблюдов. Позднее председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился с просьбой провести проверку в Генпрокуратуру.

"Мне не сообщили, это инициатива шамана из Ангарска, Артура Цыбикова. Если бы мне об этом говорили, я бы запретил: у нас такого не было, и в древности никогда не было", - сказал Кара-оол Допчун-оол.

По словам собеседника агентства, шаманская традиция запрещает принесение в жертву верблюдов. Кроме того, отметил он, запрещен и забой жертвенных животных непосредственно перед обрядом. "Животных сразу перед обрядом нельзя, вообще нельзя живых убивать перед обрядами", - заявил верховный шаман.

Он уточнил, что представители правоохранительных органов не обращались к нему в связи с инцидентом, но сам он считает действия проводившего обряд шамана подпадают под статью Уголовного кодекса. "Такая статья есть у нас в России - жестокое обращение с животными. Сразу перед обрядом резать барана или верблюда... это не шаманизм, это сатанизм", - заключил собеседник агентства.

Глава кызыльской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух Медведя") Кара-оол Допчун-оол был избран верховным шаманом России на прошедшем в Туве с 8 по 10 июня 2018 года международном шаманском съезде. На нем же был создан единый совет шаманов России, одним из членов которого стал Артур Цыбиков.