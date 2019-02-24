Около 6 тыс. человек участвуют в акции памяти Бориса Немцова в Москве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Порядка 6 тыс. человек принимают участие в "Марше памяти Бориса Немцова", который проходит в воскресенье в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

"В центре Москвы проходит согласованное публичное мероприятие. В акции принимают участие порядка 6 тыс. человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и общественной безопасности", - говорится в сообщении.

Участники акции идут по Бульварному кольцу от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова, в связи с чем движение в этой части Москвы перекрыто.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, на мероприятии присутствуют представители различных политических партий и общественных движений, а также активисты и правозащитники.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.