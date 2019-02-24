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Акция в центре Москвы в память о Борисе Немцове завершилась без происшествий

По данным полиции, в ней приняли участие около 6 тыс. человек

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Акция в память о политике Борисе Немцове завершилась в центре Москвы без происшествий, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие было согласовано с городскими властями. По данным главка столичной полиции, в акции приняли участие порядка 6 тыс. человек.

Участники прошли от Страстного бульвара по Бульварному кольцу до проспекта Академика Сахарова. Движение транспорта в этой части города было перекрыто. Сейчас оно возобновлено.

В акции приняли участие представители различных политических партий и общественных движений, а также активисты и правозащитники.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

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РоссияНемцов, Борис Ефимович
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