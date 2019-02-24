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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Генпрокуратура и Верховный суд подготовят доклад о затягивании расследований

Ранее президент Владимир Путин раскритиковал продление сроков содержания под стражей по экономическим преступлениям "порой без веских оснований"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ планирует вместе с Верховным судом подготовить для президента Владимира Путина доклад о случаях незаконного затягивания расследований. Об этом сообщил в воскресенье глава надзорного ведомства Юрий Чайка.

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"Мы на это [случаи незаконного затягивания расследований] неоднократно обращали внимание, за незаконное затягивание расследования мы принимали меры прокурорского реагирования. Мы сейчас думаем, [что] совместно с Верховным судом подготовим совместный какой-то доклад президенту", - сказал Чайка в эфире телеканала "Россия-1", комментируя послание главы государства Федеральному собранию.

Выступая с посланием 20 февраля, Путин подчеркнул, что предприниматели не должны постоянно опасаться уголовного либо административного наказания и других рисков. В частности, он подверг критике продление сроков содержания под стражей по экономическим преступлениям. Путин подчеркнул, что "сегодня это происходит порой без веских оснований", в том числе "из-за того, что не хватает времени для прохождения необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий".

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Путин, Владимир ВладимировичЧайка, Юрий ЯковлевичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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