Георгия Данелию ввели в искусственную кому

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Режиссера Георгия Данелию, который попал в реанимацию одной из московских клиник с воспалением легких, ввели в искусственную кому. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье супруга режиссера Галина Данелия.

"Врачи ввели его в медицинскую кому. Сейчас проводят обследования, следят за состоянием", - сказала собеседница агентства.

Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Снял фильмы "Я шагаю по Москве" (1963), "Афоня" (1975), "Мимино" (1977), "Осенний марафон" (1979), "Кин-дза-дза!" (1986), "Настя" (1993).