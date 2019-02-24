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Георгия Данелию ввели в искусственную кому

Ранее режиссера доставили в реанимацию с воспалением легких
Георгий Данели Евгений Евгранов/ТАСС
Описание
Георгий Данели
© Евгений Евгранов/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Режиссера Георгия Данелию, который попал в реанимацию одной из московских клиник с воспалением легких, ввели в искусственную кому. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье супруга режиссера Галина Данелия.

"Врачи ввели его в медицинскую кому. Сейчас проводят обследования, следят за состоянием", - сказала собеседница агентства.

Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Снял фильмы "Я шагаю по Москве" (1963), "Афоня" (1975), "Мимино" (1977), "Осенний марафон" (1979), "Кин-дза-дза!" (1986), "Настя" (1993).

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