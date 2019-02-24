Голикова сообщила, что порядок индексации пенсий изменится из-за обращений граждан

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что изменение порядка индексации пенсий произойдет потому, что президент и правительство начали получать от граждан обращения о том, что суммы их социальных выплат не поменялись после 1 января 2019 года, когда произошла индексация пенсий. Об этом Голикова сообщила в интервью телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Объективно мы стали после повышения пенсий с 1 января получать письма от граждан, и президент эти же письма получал, по поводу того, что обещали индексацию пенсий, но многие не получили обещанного, - сказала Голикова. - Сейчас будет сделан пересчет: понятно, что у каждого он индивидуальный, но в этот пересчет войдут полностью индексация пенсий, которая произошла с 1 января 2019 года, и у тех наших граждан, у которых есть ежемесячная денежная выплата - это инвалиды, участники Великой Отечественной войны и так далее - у них индексация ежемесячной денежной выплаты, которая была с 1 февраля 2019 года, она тоже в случае, если они получали ниже прожиточного минимума, будет сверх [прожиточного минимума]".

В послании Федеральному собранию 20 февраля президент РФ Владимир Путин указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала 2019 года в рамках реализации пенсионной реформы, и потребовал ее устранить: вернуть пенсионерам социальные выплаты, недополученные с начала года из-за того, что их доход превысил прожиточный минимум, а индексацию пенсий и ежемесячных денежных надбавок осуществлять сверх уровня прожиточного минимума пенсионера.

Минтруд заявил, что планирует изменить схему начисления социальных доплат, пенсии за январь и февраль будут пересчитаны и пенсионеры получат прибавку.