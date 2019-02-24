Около 700 человек приняли участие в митинге памяти Немцова в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Порядка 700 человек приняли участие в согласованном митинге памяти политика Бориса Немцова в воскресенье в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщили в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В мероприятии приняли участие около 700 человек", - сказали там.

По данным главка, митинг состоялся без происшествий. Как передает корреспондент ТАСС, акция на Площади Ленина длилась около двух часов, в ней приняли участие члены различных политических партий и движений, а также правозащитники.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.