Президент Эстонии заявила о поддержке большинства партий страны преподавания на эстонском

ТАЛЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Большинство политических сил в Эстонии выступает за единую систему школьного образования на эстонском языке. С таким мнением в воскресенье выступила президент страны Керсти Кальюлайд.

"Есть расхождения в том, как достигнуть желаемого, но большинство наших партий хочет, чтобы в дальнейшем в Эстонии существовала единая школьная система на эстонском языке, которая не делила бы наших людей на две общины", - сказала она в своей речи по случаю 101-летия независимости республики.

"Готовность наших русскоязычных соотечественников к такому изменению тоже постоянно растет, - добавила Кальюлайд. - Конечно, путь от желания к плану долог и сложен и, между прочим, сопряжен с немалыми расходами. Но мы не можем не пойти по этому пути, потому что он обеспечит защиту независимости, языка и культуры Эстонии и создаст всем жителям страны равные возможности".

В разных регионах Эстонии работают 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах Эстонии обучаются свыше 20% всех школьников страны. На русском языке в них могут преподаваться не более 40% общего количества предметов.