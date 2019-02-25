В Якутске открылась международная школа по устойчивому развитию Арктики

ЯКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Российско-японская зимняя школа по вопросам устойчивого развития Арктики открылась в Северо-Восточном федеральном университете в понедельник, сообщили ТАСС в управлении международных связей вуза.

"Зимняя школа по вопросам устойчивого развития Арктики для российских и японских студентов начала работу. Прибыли лекторы и участники из японских вузов. Российскую сторону представляют слушатели из Института естественных наук СВФУ, которые обучаются в совместной магистерской программе с университетом Хоккайдо "Устойчивое развитие Арктики", - сказали в управлении.

Там добавили, что участников школы ожидает насыщенная образовательная и культурная программа, в том числе посещение научных лабораторий региональных научных учреждений.

Школа организуется совместно японскими и российскими партнерами - университетом Хоккайдо, Японским центром исследований Арктики, Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН.

Зимние и летние школы для студентов двух вузов организуются в программы подготовки экспертов для устойчивого развития Арктики и Дальнего Востока. Программа стартовала в 2014 году по инициативе японского Министерства образования, культуры, спорта, науки и техники в качестве одного из направлений проекта по усилению международного потенциала вузов страны. Для решения этих задач сформирован Японо-российский консорциум по подготовке специалистов.