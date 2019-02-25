Суд обязал администрацию Северобайкальска ликвидировать свалку рядом с Байкалом

УЛАН-УДЭ, 25 февраля. /ТАСС/. Суд в Бурятии обязал администрацию Северобайкальска ликвидировать свалку твердых коммунальных отходов (ТКО) площадью 73 тыс. кв. м, расположенную рядом с озером Байкал. Об этом сообщается в понедельник на сайте прокуратуры Бурятии.

"Северобайкальской межрайонной прокуратурой установлено, что в границах города Северобайкальск, в водоохранной зоне озера Байкал, расположена несанкционированная свалка коммунальных отходов площадью около 73 тыс. кв. м. Северобайкальский городской суд удовлетворил требования прокурора и обязал правительство Бурятии и администрацию города Северобайкальск принять меры по организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО", - говорится в сообщении.

Судебное постановление было обжаловано ответчиками, апелляционная инстанция с выводами городского суда не согласилась, отменив решение суда. Однако в кассационной инстанции апелляционное определение было отменено.

"Решение Северобайкальского городского суда об удовлетворении иска прокурора оставлено в силе. Решение находится на исполнении", - добавили в прокуратуре.

С января 2019 года в Бурятии должен был начать работу региональный оператор по обращению с ТКО, однако этого не произошло, так как власти региона выявили его неготовность к работе. Кроме того, не был установлен тариф на оказание услуг. Ожидается, что это будет сделано в ближайшие два месяца.

Бурятия поделена на три зоны деятельности регионального оператора, он был определен по итогам конкурсов в первом полугодии 2018 года, тогда заявки подавали три компании: московская, из Кабанского района Бурятии и победившая в итоге во всех трех зонах иркутская фирма "Экоальянс". 21 декабря 2018 года пресс-служба правительства Бурятии сообщила, что переход на новую схему обращения с ТКО откладывается на неопределенный срок. Схема вывоза мусора в Бурятии пока остается прежней, региональный оператор готовится приступить к работе после утверждения тарифа.