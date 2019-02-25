Прокуратура признала законной установку скульптуры "Хранитель Байкала" на берегу озера

ИРКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура признала законной установку на острове Ольхон скульптуры авторства Даши Намдакова, против которой выступали местные жители. Об этом в понедельник ТАСС сообщила старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова.

Скульптура "Хранитель Байкала" в виде древнего дерева была установлена на острове Ольхон в декабре 2018 года на краю обрыва по инициативе всемирно известного скульптура Даши Намдакова и одной из галерей Иркутска. Ее высота 7,5 метра, ширина - 6,8 метра. Дерево отлили из бронзы в Улан-Удэ, в Иркутскую область доставили частями и собрали на месте. Установка скульптуры вызвала неоднозначную реакцию среди жителей Иркутской области, некоторые из них считают, что скульптуре не место на острове, где, по поверью, живут духи Байкала.

"Было большое количество жалоб, на основании которых проведена проверка, нарушений природоохранного законодательства по итогам не установлено. Скульптора не является капитальным строением, это сборно-разборная конструкция, которую можно переместить без ущерба для ее функции. Перед ее установкой проводились исследования на предмет наличия краснокнижных животных и растений, их не обнаружено, земельный участок не перспективен для биологических изысканий. Поэтому мы претензий не имеем к этой скульптуре", - сказала Рягузова.

Скульптор, график и ювелир, член Союза художников России Даши Намдаков родился в 1967 году в Читинской области, окончил Красноярский художественный институт. Признание широкой публики ему принесли выставки в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, в Третьяковской галерее в Москве, в музеях Китая и других стран. Одна из главных особенностей его стиля - своеобразное преломление культурных традиций Европы и Азии. На протяжении нескольких лет мастер работает в итальянских литейных мастерских в городе Пьетрасанта. Работы Намдакова входят в коллекции многих музеев разных стран.