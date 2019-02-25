В Якутии нашли одного из трех человек, пропавших в тундре во время пурги

ЯКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили одного из трех человек, заблудившихся во время пурги в тундре в Анабарском районе Якутии, сообщили в понедельник ТАСС в районной администрации.

Шесть человек на трех снегоходах 23 февраля направились из села Юрюнг-Хая Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса в село Сындасско Красноярского края. В пути началась пурга, до пункта назначения доехал один снегоход с двумя пассажирами, позднее удалось обнаружить еще одного человека.

"По спутниковому телефону сообщили, что нашли одного человека примерно в 20 км от села Юрюнг-Хая. Его везут в поселок, о состоянии не могу ничего сказать", - сказал собеседник агентства, добавив, что поиски ведутся с утра понедельника на трех снегоходах.

Службой спасения Якутии подготовлены две группы спасателей Нюрбинского поисково-спасательного отряда и четыре спасателя из Якутского аэромобильного отряда. Поиски осложняются погодными условиями: метелью, порывистым ветром до 20 м/с. Пропавших ищут местные жители и работники местной пожарной части. Спасатели из Якутска готовы вылететь при улучшении погодных условий.