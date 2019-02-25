Отец Бутиной рассказал, что его дочь чувствует себя уверенно перед заседанием суда

БАРНАУЛ, 25 февраля. /ТАСС/. Россиянка Мария Бутина, которой американская сторона инкриминирует участие в заговоре, перед назначенным на 26 февраля заседанием суда чувствует себя уверенно и надеется, что в скором времени ситуация разрешится. Об этом сообщил в понедельник ТАСС отец девушки Валерий Бутин.

Заседание по делу Бутиной, обвиняемой в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США, состоится 26 февраля. Как сообщил ее адвокат Роберт Дрисколл, паспорт Марии уже передан американским иммиграционным властям для ускорения процесса ее ожидающейся вскоре депортации из США в РФ. Защитник рассчитывает, что на предстоящем заседании суда в Вашингтоне будет назначена дата вынесения ей приговора. Дрисколл надеется, что оглашение приговора состоится через две-шесть недель после заседания 26 февраля.

"Сейчас у нее общий режим [содержания в тюрьме], ее не трогают. Здоровье нормальное, уверенно себя чувствует [перед судом], надеется, что скоро все закончится", - сказал Бутин, отметив, что разговаривал с дочерью 24 февраля.