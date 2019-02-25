Слушания по делу экс-главы Сахалина Хорошавина перенесли из-за его плохого самочувствия

В середине ноября прошлого года областной суд начал рассмотрение апелляции Хорошавина и его бывших подчиненных на приговор городского суда. Ранее сообщалось, что 25 февраля суду пришлось на несколько часов сделать перерыв в заседании из-за плохого самочувствия Хорошавина. В зал суда был вызван медицинский работник, после обеда слушания продолжились.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Суд Сахалинской области в понедельник удовлетворил ходатайство о переносе рассмотрения апелляции на приговор, вынесенный в отношении экс-губернатора региона Александра Хорошавина и его бывших подчиненных, из-за состояния здоровья главного фигуранта дела, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Медицинский работник измерил давление Хорошавину и предоставил ему необходимые лекарства. Несмотря на это экс-глава региона пожаловался суду, что не в состоянии дальше присутствовать на заседании. "Я себя нехорошо чувствую и прошу перенести рассмотрение дела", - обратился подсудимый.

"Судебная коллегия постановила, ходатайство о переносе заседания в связи с неудовлетворительным самочувствием подсудимого Хорошавина удовлетворить", - огласила решение судья Юлия Терлецкая.

По словам медицинского работника, у Хорошавина с самого утра держится очень высокое давление.

Слушания перенесены на 26 февраля 09:30 (01:30 мск).

Дело Хорошавина

Александр Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года. 25 марта президент РФ Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

По версии следствия, Хорошавин в должности губернатора при участии членов созданной им организованной группы в 2014 году получил от 18 человек взятки в размере от 2 до 10 млн рублей с каждого. Также следствие установило, что Хорошавин, используя служебное положение, создал условия к получению взяток еще от двух лиц в размерах 3 и 10 млн рублей. Эти средства предназначались за содействие в подготовке и ведению избирательных кампаний на выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва в 2014 году. Также взятки были за отказ от противоправного воспрепятствования осуществлению законного права быть избранными и ведению экономической деятельности на территории Сахалинской области.

9 февраля 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Александра Хорошавина виновным в получении взяток и осудил его на 13 лет колонии со штрафом в 500 млн рублей. Его бывший помощник Андрей Икрамов приговорен к 9,5 года колонии строгого режима и штрафу в 176 млн рублей, экс-заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Карепкин - к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 4 млн рублей, экс-министр сельского хозяйства области Николай Борисов оштрафован на 4,5 млн рублей.