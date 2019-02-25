Трамп собирается провести 4 июля в Вашингтоне мероприятие под названием "Салют Америке"

ВАШИНГТОН, 25 февраля. Президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье о своем намерении провести 4 июля - в День независимости - "одно из крупнейших мероприятий за всю историю Вашингтона" под названием "Салют Америке" (A Salute To America). Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в Twitter.

"Не пропустите! У нас будет одно из крупнейших мероприятий за всю историю Вашингтона (округ Колумбия) 4 июля. Оно будет называться "Салют Америке" и пройдет у мемориала Авраама Линкольна. Большой фейерверк, развлечения и обращение вашего любимого президента, меня!" - написал он.

В середине месяца Трамп рассказал, что рассматривает возможность провести 4 июля в Вашингтоне мероприятие, которое может стать традицией для города. "Это может быть очень захватывающий день", - подчеркнул хозяин Белого дома, указав, что речь не идет о военном параде, который он ранее хотел провести.

Однако в воскресенье в мэрии американской столицы сообщили, что не получали от Белого дома никакой информации о намерении провести данное мероприятие. Кроме того пользователи Twitter подвергли предложение главы государства резкой критике. В комментариях к его сообщению они писали, что в Вашингтоне в День независимости уже многие годы проводятся аналогичные мероприятия.

Трамп в прошлом году заявлял о своем желании провести в День независимости парад с участием военной техники в американской столице, но этого не произошло. Он дал понять, что "хотел бы, чтобы в Вашингтоне состоялся крупный военной парад", подобный тому, что проводится ежегодно на Елисейских полях 14 июля, в Национальный день Франции. Пресс-служба столичного мэра сразу же восприняла в штыки инициативу президента, заявив, что он "будет сам платить" за подобное мероприятие. Последний раз военный парад проводился в столице США в 1991 году в честь победы в войне в Персидском заливе.

Ежегодно 4 июля в центре американской столицы - по Конститьюшн-авеню от Конгресса США до мемориала президенту Аврааму Линкольну - проходит парад, принять участие в котором приезжают американцы со всей страны. В этот день здесь традиционно собираются несколько сотен тысяч человек, чтобы послушать концерт у Капитолия и стать зрителями вечернего праздничного фейерверка.

Об истории праздника

4 июля 2019 года жители США в 243-й раз отметят главный национальный праздник страны - День независимости, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозглашавшей свободу Соединенных Штатов от британского владычества. Многие американцы облачаются в этот день в национальные цвета - синий, белый и красный, а дома и улицы пестрят флагами США.

Правительственные учреждения, почтовые отделения, банки и школы по всей стране закрыты. Самые массовые празднования по традиции проходят в Нью-Йорке на набережной Ист-Ривер, где за красочным салютом вечером наблюдают миллионы человек.

Американцы чаще всего отмечают День независимости на открытом воздухе, устраивая пикники с друзьями.

Декларация, провозглашавшая независимость США от Великобритании, была принята Конгрессом 2 июля 1776 года в Филадельфии (штат Пенсильвания). Еще через два дня Конгресс одобрил измененную версию документа и отдал распоряжение распечатать и распространить ее среди населения. Поэтому днем рождения Соединенных Штатов считается 4 июля.