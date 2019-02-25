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Второй саммит США — КНДР

Власти Вьетнама депортировали актера - двойника Ким Чен Ына

Говард Экс перед вылетом заявил, что "у северокорейцев отсутствует чувство юмора"

ТАСС, 25 февраля. Власти Вьетнама депортировали из страны австралийского актера китайского происхождения Говарда Экса, изображающего северокорейского руководителя Ким Чен Ына. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

Экс прибыл в минувшую пятницу в Ханой перед предстоящим на этой неделе во вьетнамской столице вторым саммитом лидеров США и КНДР. Его сопровождал партнер, изображающий Дональда Трампа. "У северокорейцев отсутствует чувство юмора", - с разочарованием заявил Экс журналистам перед вылетом из аэропорта столицы Вьетнама.

Актер намеревался "ярко и неожиданно" предстать в Ханое на публике. Двойник лидера Северной Кореи собирался привлечь к себе внимание местных жителей и туристов в центральной части города, где находятся несколько пятизвездочных гостиниц, одна из которых может стать местом проведения запланированной на 27-28 февраля встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По словам Экса, по прибытии в Ханой местные власти провели с ним беседу, на которой его предупредили о недопустимости каких-либо действий, нарушающих общественный порядок.

Партнеру Экса - актеру Расселу Уайта, выступающему в образе Трампа, - разрешено остаться в Ханое, но запрещено появляться на публике в качестве двойника американского президента.

В июне прошлого года в Сингапуре накануне первой встречи руководителей США и КНДР Экс был задержан и получил от властей предупреждение держаться подальше от острова Сентоса, где проходил саммит. Тем не менее он все же встретился в Сингапуре со своим "коллегой" - двойником Дональда Трампа - и вместе они фотографировались со всеми желающими.

Карьера двойника Ким Чен Ына началась у Говарда в 2011 году, когда ему стали поступать предложения о съемках в кино и на телевидении, преимущественно в Гонконге. Наибольшего сходства с лидером КНДР, как он сам признается, удалось достичь в последние три года. Минуты всемирной славы он пережил во время последней зимней Олимпиады в Пхёнчхане, когда его появление на открытии Игр в сопровождении двойника Трампа произвело настоящий фурор.

Теги
ВьетнамВторой саммит США — КНДР
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