Недостающие мобильные медицинские комплексы закупят в Саратовской области в 2020 году

САРАТОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Шесть передвижных медицинских комплексов, которые представляют собой специально оборудованные автомобили и позволяют оказать медицинскую помощь жителям отдаленных сел, будут закуплены в Саратовской области в 2020 году. Это позволит закрыть потребность региона в таких комплексах, сообщила в понедельник ТАСС министр здравоохранения региона Наталья Мазина.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить шаговую доступность первичного звена здравоохранения. Глава государства отмечал, что в течение 2018-2020 годов необходимо открыть в населенных пунктах, где проживают от 100 до 2 тыс. человек, фельдшерско-акушерские и врачебные амбулаторные пункты, а для населенных пунктов с населением менее 100 человек - организовать мобильные медицинские комплексы.

"Передвижные мобильные комплексы будут закуплены в регионе в 2020 году, на эти цели предусмотрено 56 млн рублей, средства будут выделены из федерального бюджета", - сказала Мазина.

Она уточнила, в 2018 году регион закупил семь мобильных комплексов. "В 2020 году планируется закупка еще шести таких комплексов, что полностью закроет потребность региона, медицина станет полностью доступной для жителей всех, даже самых отдаленных населенных пунктов", - отметила министр.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, передвижные медицинские комплексы представляют собой автомобиль, укомплектованный медицинским оборудованием, мебелью и лечебным инвентарем. Такие специализированные автомобили-фургоны особенно востребованы в условиях дефицита кадров для обследования сельского населения, в первую очередь для населенных пунктов с низкой численностью жителей, где проживает менее 100 человек. Комплексы включают в себя маммограф и флюорограф, комплексы "Диагностика" и могут работать круглогодично.