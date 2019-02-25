В Петербурге госпитализировали народного артиста Георгия Штиля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Народный артист России, актер Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова Георгий Штиль попал в больницу с жалобами на сердце.

"Я немного перетрудился... и сердечко забилось чуть-чуть. Сейчас нахожусь в больнице", - рассказал Штиль ТАСС в понедельник. По его словам, его госпитализировали в выходные, в настоящее время он чувствует себя хорошо.

Комментариями медучреждения ТАСС не располагает.

Георгий Антонович Штиль родился 4 марта 1932 года в Ленинграде. В 1961 году окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского и сразу после института был принят в труппу БДТ. За 56 лет службы в Большом драматическом театре Штиль исполнил на его сцене более 50 ролей. Всего на счету актера более 200 работ в кино и на телевидении, среди них - роли в фильмах "Женя, Женечка и "катюша", "Интервенция", "Даурия", "Старая, старая сказка", в сериалах "Мастер и Маргарита", "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей".