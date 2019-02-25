Поисковики нашли всех пропавших в якутской тундре людей

ЯКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Поисковики обнаружили еще двух человек, которые заблудились из-за пурги в тундре в Анабарском районе на севере Якутии. Поисковая операция завершена, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Анабарского района.

Ранее сообщалось, что три человека пропали в якутской тундре из-за пурги. В понедельник спасатели обнаружили одного из них, его состояние удовлетворительное. Группа из шести человек направилась 23 февраля из села Юрюнг-Хая Анабарского района в село Сындасско Красноярского края.

"Людей нашли. Они самостоятельно добрались до оленеводческого стада. Поисковая операция завершена", - сообщили в ЕДДС.

Поиски велись на снегоходах и вездеходе поисковыми группами из Якутии Красноярского края. На поиски также вылетел вертолет со спасателями из Якутска.