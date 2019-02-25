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Дело сестер Хачатурян

Суд удовлетворил иск бабушки сестер Хачатурян о выселении из квартиры старшей внучки

Ранее по решению суда она уже выписала из этой же квартиры мать девочек Аурелию и ее старшего сына Сергея

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Бутырский суд Москвы удовлетворил иск бабушки сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и выписал из квартиры старшую из сестер - Крестину. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Сегодня суд рассмотрел иск и принял решение его удовлетворить", - сказал собеседник агентства.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания. 2 августа 2018 года Останкинский суд Москвы арестовал их.

27 сентября 2018 года Басманный суд Москвы изменил им меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда. Как установил суд, сестры должны проживать в двух съемных и одной муниципальной квартирах в столичном регионе.

Осенью 2018 года по решению Бутырского суда бабушка уже выписала из этой же квартиры мать девочек Аурелию и ее старшего сына Сергея.

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РоссияДело сестер Хачатурян
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