Около 400 семей переедут за год с Ямала в Тюменскую область по программе сотрудничества

ТАСС, 25 февраля. Региональная программа "Сотрудничество" в 2019 году позволит приобрести жилье на юге Тюменской области 400 ямальским семьям. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Программа "Сотрудничество" реализуется с 2005 года и позволяет ямальцам переехать в районы с благоприятными климатическими условиями, а именно на юг Тюменской области.

"В этом году, как и в прошлом, на "Сотрудничество" выделили 1 млрд рублей из бюджетов Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Социальные выплаты смогут получить 400 ямальских семей. С начала года уже 13 семьям выдали сертификаты на покупку жилья, общая сумма выплат - 33,7 млн рублей. В настоящее время они занимаются подбором подходящих квартир", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по условиям программы, господдержку в первую очередь получают инвалиды и пенсионеры. При этом стоимость одного квадратного метра для участников программы составляет 48296 рублей, в то время как средняя рыночная стоимость - 43049 рублей. "Таким образом, участники программы могут рассчитывать на большую сумму субсидии, чем средняя цена жилья в Тюмени", - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что всего с 2005 по 2018 годы социальные выплаты получили 1,5 тыс. семей, объем финансирования программы составил 2,7 млрд рублей.