Организатора жертвоприношения верблюдов исключат из совета шаманов России

ТАСС, 24 февраля. Собрание совета шаманов России рассмотрит вопрос о жертвоприношении пяти верблюдов в Иркутской области, а его организатор Артур Цыбиков будет исключен из совета и перестанет быть заместителем верховного шамана России. Об этом говорится в заявлении верховного шамана России Кара-оола Допчун-оола, опубликованном на странице "ВКонтакте" возглавляемой им Кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух Медведя").

"Я соберу Совет шаманов России. Мы исключим оттуда Артура Цыбикова, и он не будет моим заместителем", - заявил Кара-оола Допчун-оола.

В заявлении он отметил, что работа возглавляемой Цыбиковым Ангарской религиозной организации шаманов "Вечно синее небо" вызывала вопросы и в прошлом. "Летом 2018 года, я приезжал к ним в Ангарск, видел, как работают бурятские шаманы, и со своей стороны дал замечание, что вы работаете не так. Они промолчали, так и не дали мне конкретного ответа" - говорится в сообщении.

Проведение жертвоприношения верблюдов в заявлении верховного шамана названо личной инициативой Цыбикова, реализованной без диалога с другими шаманами. "Это инициатива Артура Цыбикова из города Ангарска Иркутской области, председателя шаманской организации "Вечно Синее Небо". Я выражаю глубокое возмущение из-за его поступка, он принизил всех шаманов и извратил шаманство. Почему он не спросил у старых шаманов в своем регионе? Почему не спросил у бурятского народа - такая традиция, сжигание верблюдов, была у них или не была", - добавил верховный шаман.

Как сообщалось ранее, ритуал с сожжением пяти верблюдов провели в Иркутской области под руководством Артура Цыбикова участники организации "Вечно синее небо". Видео, снятое во время ритуала, 21 февраля начало распространяться в интернете. Прокуратура Ангарска начала проверку в связи с информацией о жертвоприношении верблюдов. Позднее председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился с просьбой провести проверку в Генпрокуратуру.

Кара-оол Допчун-оол был избран верховным шаманом России на прошедшем в Туве с 8 по 10 июня 2018 года международном шаманском съезде. На нем же был создан единый совет шаманов России, одним из членов которого стал Артур Цыбиков.