Бабочки и медведи проснулись в регионах Сибири из-за аномального потепления

"У нас были рекорды температуры максимальной, например, в Искитиме [Новосибирская область] была оттепель 20 февраля до +2,3 градусов, это на несколько десятых [0,3 градуса] выше предыдущего рекорда 1978 года. Еще более существенные рекорды были в Кемеровской области, там температура повышалась до +10 градусов тепла. В Междуреченске перекрыт рекорд почти на 6 градусов далекого 1962 года, то есть полувековой давности", - рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского УГМС Ренад Ягудин.

ТАСС, 25 февраля. Конец февраля в регионах Сибири стал самым теплым за последние 50-100 лет, сообщили ТАСС в Западно-Сибирском гидрометцентре. Температура днем поднимается до 2 градусов выше нуля, в ряде регионов Сибири из зимней спячки вышли медведи, а горожане заметили бабочек.

В Алтайском крае температура побила рекорд 1914 года: 20 февраля синоптики зафиксировали в Барнауле 5,7 градусов тепла, предыдущий рекорд составлял +2,2 градуса. В последующие дни температура опускалась, но в минувшие выходные оттепель до 3-6 градусов тепла вновь пришла в Кемеровскую и Томскую области, а также в Республику Алтай.

В зооуголке Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ после потепления проснулись бурые медведи. "Сегодня у нас проснулись Малыш, ему три года, и Семениха, ей семь лет. В период зимней спячки они просыпались, то снова засыпали. А в этот раз проснулись и начали есть. Это означает, что все, спячка закончилась, закончилась зима, весна на пороге", - сообщили ТАСС в Этнографическом музее народов Забакалья.

Еще одни медведь - тяньшанский белокоготный по кличке Памир - проснулся несколько дней назад в Красноярском зоопарке "Роев ручей". "Раз проснулся - зимы больше не будет", - подчеркнули в зоопарке. Также жители Красноярска замечают пробуждающихся насекомых: в крае на месяц раньше обычного проснулись бабочки.

Конец февраля, по информации Западно-Сибирского УГМС, тоже обещает быть теплым: в Новосибирской области и Алтайском крае ожидается до +2 градусов, в Красноярском крае - до +3, в Кемеровской области и Республике Алтай - до 6 градусов тепла.