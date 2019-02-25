СПЧ вступился за журналиста "Эха Москвы в Петербурге", которого не пускают в заксобрание

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к председателю заксобрания Санкт-Петербурга Вячеславу Макарову с просьбой допускать журналиста радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге" Сергея Кагермазова на заседания городского парламента. Об этом сообщается на сайте Совета.

Редакция радиостанции пожаловалась в СПЧ в связи с регулярными отказами в допуске ее журналиста Сергея Кагермазова на заседания законодательного собрания Санкт-Петербурга. "Управление по информации и общественным связям законодательного собрания неизменно мотивирует данные отказы нехваткой мест в Малом зале Мариинского дворца, где размещаются аккредитованные журналисты. Однако, по свидетельствам журналистов иных средств массовой информации, в зале для прессы всегда бывает достаточно свободных мест", - говорится в сообщении.

В редакции радиостанции связывают данные отказы с личным конфликтом руководства управления по информации и общественным связям с Кагермазовым.

Конфликт рассмотрела действующая в составе СПЧ постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов, которую возглавляет главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев. Правозащитники пришли к выводу, что закон о СМИ не предусматривает такого основания для отказа в аккредитации, как "нехватка мест". Нет такого основания и в положении о порядке аккредитации журналистов при законодательном собрании Санкт-Петербурга.

"В связи этим Совет обратился к председателю законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеславу Макарову с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации, чтобы журналист радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге" Сергей Кагермазов смог и впредь освещать работу законодательного собрания Санкт-Петербурга", - говорится в релизе.