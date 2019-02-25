Минздрав в ближайшее время проработает снятие возрастного ценза программы "Земский доктор"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Минздрав начнет работу над проектом постановления правительства для снятия предельного возрастного порога для врачей в программе "Земский доктор" в ближайшее время. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе министерства.

Ранее президент Владимир Путин в своем послании Федеральному предложил снять возрастные ограничения для участников программы "Земский доктор", чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи - 1 млн рублей, фельдшеры - 500 тыс. рублей.

"Работа над проектом постановления правительства Российской Федерации... в части снятия возрастных ограничений участников программы "Земский доктор" начнется в ближайшее время", - говорится в сообщении Минздрава.

В 2012 году предельный возраст участников программы составлял 35 лет, три года спустя возрастной порог был увеличен до 45 лет, а с 2016 года - его подняли до 50 лет.

"Снятие возрастных ограничений для участников программы "Земский доктор" позволит, прежде всего, предоставить возможность участия в программе лиц с высшим и средним медицинским образованием старше 50 лет и, как следствие, улучшить кадровое обеспечение медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах", - уточняется в сообщении.

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих помощь в амбулаторных условиях, является одним из целевых показателей реализации национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет укомплектованность должна достичь 95% к 2024 году.