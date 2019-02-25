Яровая предложила провести презентацию Института вулканологии ДВО РАН на ВЭФ

ТАСС, 25 февраля. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") в понедельник выступила с предложением провести презентацию камчатского Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет осенью во Владивостоке. Об этом она сообщила журналистам в Петропавловске-Камчатском.

Яровая проводит на Камчатке ряд совещаний, касающихся развития региона. По приглашению вице-спикера Госдумы на полуостров также прилетел министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. Они встретились с ученым советом Института вулканологии ДВО РАН, обсудили последние достижения исследователей.

"Мы предложили руководству Камчатского края в этом году на традиционном [Восточном экономическом] форуме во Владивостоке презентовать Институт вулканологии. Регион должен помочь институту сделать презентацию, чтобы привлечь внимание федеральной власти, [а также], конечно, выйти с международной повесткой", - сказала Яровая.

Она добавила, что институт занимается уникальными исследованиями, которые интересны не только партнерам из России, но и из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), который традиционно широко представлен на ВЭФ не только лидерами государств, но и представителями научного сообщества.

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН - научно-исследовательский институт в Петропавловске-Камчатском, занимающийся изучением вулканов и землетрясений не только на Камчатке, но и во всем мире.