Перьевую ручку Юрия Гагарина выставили на аукцион во Франции

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Черная перьевая ручка в форме ракеты, а также уникальные фотографии первого космонавта Земли Юрия Гагарина (1934-1968) выставлены на торги аукционного дома Cazo во Франции. Как сообщается на сайте Drouot Digital, онлайн-аукцион завершится 3 марта.

Ручка черного цвета вставляется в держатель, который закреплен на черной круглой подставке, украшенной небольшой металлической вставкой с надписью "СССР Сентябрь 1959". "Ручка принадлежала Юрию Алексеевичу Гагарину и была им подарена Валентину Михайловичу Филатову, заведующему редакцией журнала "Огонек", - уточняется на сайте. Отмечается, что первоначальная стоимость лота варьируется от €15 тыс. до €20 тыс.

Наряду с редкой ручкой на продажу выставлена страница с рукописным поздравлением на Новый год, адресованном советским морякам и речникам, а также 11 черно-белых фотографий, которые ранее не публиковались. Как сообщает Drouot Digital, снимки, сделанные в квартире Юрия Гагарина в Звездном городке, были сделаны "за три дня до гибели космонавта, 24 марта 1968 года". Предварительно они оцениваются от €5,5 тыс. до €7 тыс.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в этот день установлена памятная дата РФ - День космонавтики.