Лысаков назвал бессмысленной инициативу об ужесточении штрафа за незаконную эвакуацию ТС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает бессмысленным внесение поправок, ужесточающих ответственность за незаконную принудительную эвакуацию транспортных средств (ТС), пока не выполняется действующее законодательство.

"Проблема не в законодательстве в части ареста и задержания транспортных средств, а в недостаточном правоприменении. Бессмысленно вносить бесконечные поправки - усиление на усиление, ужесточение на ужесточение, если существующий закон не исполняется. Любые инициативы - просто популизм", - сказал Лысаков ТАСС в понедельник, комментируя законопроект ЛДПР о введении штрафов до 50 тыс. рублей за эвакуацию машин с составлением протокола задним числом.

Как сообщила пресс-служба думских либерал-демократов, группа депутатов фракции ЛДПР подготовила и внесла на рассмотрение поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), где прописывается ужесточение наказания для должностного лица за нарушения порядка ареста автомобиля и его перемещения на штрафстоянку. В частности, КоАП предлагается дополнить статьей 19.38, в соответствии с которой нарушение порядка эвакуации должностным лицом, уполномоченным принимать решение о задержании ТС, или эвакуаторщиком, действующим по его указанию, в том числе в отсутствие копии протокола, "влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на работников лица, которое будет исполнять решение о задержании транспортного средства, - от 5 тыс. до 50 тыс. рублей".

В свою очередь Лысаков обратил внимание, что уже действует федеральный закон, детально регламентирующий все аспекты действий должностных лиц в процессе эвакуации машин. "В законе, который действует уже несколько лет, прямо указано, что инспектор обязан составить протокол и находиться на месте, пока эвакуатор не тронется с места с закрепленным на нем транспортным средством. Если этого не исполняется, прописана персональная ответственность физических и должностных лиц (штраф до 20 тыс. рублей)", - напомнил замглавы комитета.

Поэтому, по мнению Лысакова, нет никакого смысла менять законодательство. "Необходимо добиться того, чтобы выполнялись все действующие законы. А они нарушаются сплошь и рядом, особенно в Москве", - заключил депутат.