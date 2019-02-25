Празднование 100-летия Башкирии начнется 6 марта с концерта в Москве

УФА, 25 февраля. /ТАСС/. Празднование 100-летия образования Башкирии начнется с концерта "Рожденные в Башкортостане", который состоится 6 марта в московском международном Доме музыки. Участие в нем примут известные уроженцы республики, такие как братья Абдразаковы, Владимир Спиваков и другие. Об этом в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона сообщила министр культуры Башкирии Амина Шафикова.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2019 году 100-летия образования Республики Башкортостан. Финансирование мероприятий, связанных с празднованием юбилея, осуществляется за счет бюджета республики и внебюджетных источников.

"В концерте примет участие национальный филармонический оркестр, у дирижерского пульта будет Владимир Спиваков. Планируется участие народных артистов Башкирии Ильдара и Аскара Абдразаковых, Роберта Юлдашева, заслуженных артистов республики Артура Назиуллина и Рустема Хамидуллина", - рассказала она, уточнив что часть билетов будет продана, другая - роздана бесплатно.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров добавил, что 12 марта пройдут дни Республики Башкортостан в Совете Федерации, а 23 марта, в день образования субъекта, состоится торжественное заседание.

В рамках 100-летия Башкирии планируется ввести в эксплуатацию 110 различных объектов - спортивных, образовательных, медицинских и т. д. Общая их стоимость - 44 млрд руб., также планируется проведение национальных фестивалей, концертов, выставок, презентации социально- экономического, промышленного и инвестиционного потенциала Башкирии, конгрессных и туристических возможностей региона на его территории и вне нее.