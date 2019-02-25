Челябинского школьника наградили за поимку грабителя

ЧЕЛЯБИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Челябинские власти и полиция наградили ученика 11-го класса, который задержал подозреваемого в открытом хищении золотой цепочки у 48-летней женщины. Об этом журналистам в понедельник сообщила пресс-служба Управления МВД Росси по Челябинску.

По данным полиции, ученик 11-го класса средней школы №32 Глеб Зевакин задержал подозреваемого в грабеже вечером 11 февраля, когда возвращался с прогулки с собакой. Он услышал крики о помощи 48-летней соседки и увидел мужчину, который бежал за злоумышленником. Вместе с собакой молодой человек кинулся в погоню и настиг подозреваемого во дворе соседнего дома. Затем он удерживал подозреваемого до приезда полицейских.

"За активную гражданскую позицию и проявленную смелость при задержании начальник Управления МВД России по городу Челябинску Сергей Миронов и временно исполняющий обязанности главы города Челябинска Владимир Елистратов вручили Глебу Зевакину благодарственные письма. Помимо этого, от УМВД молодой человек награжден ценным подарком", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские доставили подозреваемого в районный отдел полиции, им оказался ранее судимый житель Челябинской области 1984 года рождения. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 ("Грабеж") УК РФ.

От похищенной золотой цепочки подозреваемый успел избавиться, выбросив ее в момент погони.