В Новосибирском зоопарке появились карликовые мангусты

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Пара единственных в России карликовых мангустов появилась в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило. Для животных постарались создать условия, максимально приближенные к привычным, сообщили ТАСС в пресс-службе зоопарка.

"[Мангусты прибыли] около недели назад. Старались создать условия им, максимально приближенные к тому зоопарку, в котором они были, чтобы им было максимально комфортно", - рассказали в зоопарке, пояснив, что это упростит адаптацию.

Животные приехали в Новосибирск из Нидерландов, ранее они содержались в зоопарке города Утрехт. Дорогу мангусты перенесли хорошо и уже почти адаптировались к новому месту жительства, которым стал павильон "Тропический мир". По информации Новосибирского зоопарка, карликовых мангустов нет ни в одном из других российских зоопарков.

Карликовые мангусты - самые малые представители семейства мангустовых: длина тела составляет около 20 см, масса варьируется в пределах 250 - 400 граммов. Родиной этого вида является Африка. Питаются насекомыми, обладают сложной социальной иерархией и крепкими семейными связями, активны и любопытны.

Новосибирский зоопарк - крупнейший в России, занимает площадь 65 гектаров леса, в нем в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 770 видов животных. Более 350 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 77 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.