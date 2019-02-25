Вопрос профилактики ВИЧ включат в документ по охране труда

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Вопросы профилактики ВИЧ-инфекции войдут в новый Порядок обучения по охране труда, который разрабатывает Минтруд. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства.

"В настоящее время Минтрудом России ведется разработка проекта постановления правительства РФ "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда работников организаций" взамен действующего (от 13 января 2003 года). В новый Порядок обучения будут включены вопросы профилактики социально-значимых заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, а также предусмотрено использование обучающего модуля при проведении инструктажей по охране труда", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что информация о профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте и включении базовой информации о профилактике ВИЧ-инфекций, недопустимости стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, для включения в обучающие программы по охране труда, будет представлена в Российскую трехстороннюю комиссию в срок, указанный в Едином плане первоочередных мероприятий РТК.

Обучающий модуль по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции/СПИДа на рабочем месте разработан Минтрудом совместно с Минздравом, Роспотребнадзором, Международной организацией труда с целью информирования работодателей и работников по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции при проведении инструктажей по охране труда.