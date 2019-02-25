Депутаты Петербурга предложили ужесточить наказание за брошенные авто

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Петербургские парламентарии внесли в Законодательное собрание законопроект о сокращении срока вывоза брошенных владельцами автомобилей для облегчения уборки города. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Санкт- Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия".

"Лидер фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко предложил ускорить вывоз разукомплектованных автомобилей из дворов, чтобы облегчить уборку города. [Он] предлагает сократить вдвое период вывоза брошенных автомобилей с элементов благоустройства. В зимний период [с 16 октября по 15 апреля] собственников смогут штрафовать уже по истечении недели", - говорится в сообщении пресс-службы отделения партии.

В настоящее время, если на улице в Петербурге обнаружен препятствующий уборке брошенный автомобиль, по закону, власти города обязаны известить владельца о необходимости вывоза машины и дать на это время. "Если собственник не убирает машину, привлечь его к административной ответственности можно только через 15 дней. Между тем, в условиях обильных снегопадов убирать такие машины нужно гораздо быстрее. Мы сталкиваемся с этой проблемой прямо сейчас", - приводят в пресс-службе слова Тетердинко.

Автор инициативы не исключает, что в будущем может быть рассмотрен вопрос о дальнейшем сокращении срока, в течение которого владелец разукомплектованного авто обязан убрать его с улицы - до двух или трех дней, а также о повышении соответствующих штрафов. В городском законодательстве к таким автомобилям относятся сгоревшие транспортные средства, а также те, у которых отсутствуют одна или несколько деталей: фары, колеса, двери, капот и пробка топливного бака.

По данным пресс-службы регионального отделения партии, несвоевременный вывоз брошенной машины на спецплощадку в настоящее время наказывается предупреждением или штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 150 тыс. до 300 тыс. рублей - для юридических лиц.

Проблема уборки снега стала одной из главных в Петербурге этой зимой. Минувший январь стал одним из самых снежных за последние несколько лет, в первые дни февраля также шел сильный снег. После самого мощного за текущий сезон снегопада, пришедшегося на 17 января, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов неоднократно обращался к горожанам с призывом правильно парковать свои автомобили, чтобы уборочная техника имела возможность тщательно расчистить дороги.