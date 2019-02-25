Суд не признал экстремистской картину "Великая прекрасная Россия" Васи Ложкина

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска отказал в удовлетворении иска прокурора района в отношении художника Васи Ложкина (Алексея Куделина) о признаках экстремизма в сатирической картине "Великая прекрасная Россия", сообщили ТАСС в суде.

В 2016 году Октябрьский суд Новосибирска признал картину экстремистской, но областной суд отменил решение и вернул дело на доследование. "В удовлетворении иска прокурора Октябрьского района отказано", - сказали в суде.

Вася Ложкин - российский художник и музыкант, известный своими сатирическими картинами. На картине "Великая прекрасная Россия" изображена карта России и прилегающих стран, которым даны уничижительные характеристики, основанные на стереотипах.