Учащиеся "Кванториума" смогут решать производственные "головоломки" для предприятий Крыма

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Обучающиеся в детском технопарке "Кванториум" школьники Севастополя смогут принять участие в решении производственных задач, которые улучшат работу крымских предприятий, сообщил ТАСС директор учреждения Максим Виноградов.

"У нас есть промышленные партнеры, которые могут дать реальные задачи детям. В Крыму мы вели переговоры с многими компаниями. Например, бахчисарайская фабрика "Абсолют-мебель" которая делала мебель [для оснащения детского технопарка "Кванториум" в Севастополе] и является единственным предприятием, где высококачественно обрабатывают крымский бук для экологической мебели. У них остается достаточно много отходов, и они предлагают "задачку": найти способ утилизации или использования этих остатков", - рассказал Виноградов.

Он пояснил, что в методике обучения в детских технопарках "Кванториум" заложено решение подобных производственных "кейсов": детям предлагают проблему и дают возможность найти решение.

"Постепенно усложняем задачу: сначала даем неограниченные возможности, потом - вводим ограничения, обозначаем лимит ресурсов и времени. И таким образом можно решать проблемы для совершенно разных производств, в том числе реального сектора экономики Крыма и Севастополя. Думаю, приобретем партнеров уже в первый год", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что также есть договоренности об обучающих проектах для детей. В частности, развивается сотрудничество с Севастопольским госуниверситетом и филиалом судоремонтного центра "Звездочка" - Севастопольским морским заводом, специалисты которых могли бы заниматься с детьми изучением и разработкой технологий для подводных роботов. "У предприятий в Севастополе серьезная нехватка кадров, и совместные программы могут подтолкнуть ребят к выбору профессии в будущем. Кроме того, наработанный в Севастополе опыт ОСК сможет использовать в своих "взрослых" обучающих программах", - отметил Виноградов.

Собеседник агентства добавил, что также уже есть программа с оператором связи "Севстар", с которым планируется работать в сфере "интернета вещей" и внедрению "умных" технологий для жилья. Осваивать технологии виртуальной реальности и 360-градусной съемки детям поможет компания "Мост-информ". С ними мы готовим Межрегиональный VR/AR хакатон "VR Crimea" для кванторианцев всей страны. Ведутся переговоры с энергетическими предприятиями, занимающимися разработкой и применением электросетей нового типа.

О "Кванториуме"

Детские технопарки "Кванториум" - площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель - способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии.

В Севастополе "Кванториум" открылся 13 декабря, пока это единственный детский технопарк на полуострове. В Республике Крым планируется открытие "Кванториума" в Евпатории.