Росздравнадзор выявил нарушения в почти 70% проверенных клиник пластической хирургии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Росздравнадзор выявил нарушения в 70% проверенных клиник пластической хирургии в России. Всего под проверки ведомства подпали 1257 клиник пластической хирургии в субъектах РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте Росздравнадзора.

"В ходе надзорных мероприятий Росздравнадзором выявлено более 3200 нарушений обязательных требований при оказании медицинской помощи по пластической хирургии в 820 медорганизациях [68,1% от проверенных], 663 из которых - частные", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее ТАСС сообщал, что вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Росздравнадзору провести внеплановые проверки в клиниках красоты в связи с сообщениями, в том числе, о случаях гибели пациенток после пластических операций в некоторых учреждениях.

По данным секретариата вице-премьера, только в 2018 году зафиксировано шесть летальных случаев после выполнения пациентам пластических оперативных вмешательств.

"В судебном порядке приостановлена деятельность семи медицинских организаций. Самостоятельно прекратили деятельность по пластической хирургии 252 медорганизации, в том числе в Москве - 65, Санкт-Петербурге - 27, Новосибирской области - 22, Ростовской области - 20, Республике Татарстан - 11. Составлено 1350 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму в 21,16 млн рублей", - уточнили в пресс-службе Росздравнадзора.

О ходе проверок

В ведомстве также отметили, что в основном нарушения были связаны с отсутствием круглосуточного стационара в том числе в случае необходимости проведения реанимационных мероприятий. В ряде клиник выявили использование незарегистрированных, фальсифицированных, недоброкачественных лекарств. По данным пресс-службы Росздравнадзора, таких препаратов было выявлено 188 упаковок и еще почти 1,5 тыс. единиц медизделий.

Также в ряде клиник были обнаружены лекарства с истекшим сроком годности - "выявлено 476 упаковок лекарственных средств 277 торговых наименований". В ряде регионов в клиниках пластической хирургии работали специалисты, не имеющие необходимой квалификационной подготовки. "Например, в частной медицинской организации Кемеровской области обязанности пластического хирурга исполнял врач-офтальмолог", - уточнили в пресс-службе.

В одной из московских клиник Росздравнадзор выявил незаконную деятельность круглосуточного стационара по "по пластической хирургии, где проводились операции, в ходе которых использовались грудные импланты, приобретаемые врачами самостоятельно в отсутствии документов, подтверждающих их качество". Врачи, работавшие в этой клинике, не имели необходимой квалификации, а в ночное время в круглосуточном стационаре находились лишь медсестры. В клинике также отсутствовало оборудование для необходимой в послеоперационном периоде медпомощи.

"Для предотвращения вреда жизни и здоровью пациентов Росздравнадзором были вызваны бригады скорой медицинской помощи в целях эвакуации в стационары города Москвы трех пациенток после проведенных оперативных вмешательств. На имущество клиники наложен арест", - сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"Проведенные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения контрольные мероприятия позволили выявить основные нарушения при оказании медпомощи по пластической хирургии, вынудили медицинские организации выполнять установленные требования, и как следствие - повысить качество и безопасность медицинской деятельности по данному профилю", - говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора.