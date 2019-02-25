Путин поручил представить предложения по упрощению выдачи виз для иностранных туристов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил МИД совместно с МВД и ФСБ до 31 марта разработать предложения по упрощению визового режима для иностранцев, въезжающих в РФ в качестве туристов. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам форума "Деловой России".

"МИД России подготовить совместно с МВД России, ФСБ России и Ростуризмом и представить предложения об упрощении порядка оформления виз (в том числе путем расширения практики оформления электронных виз) иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию в туристических целях", - говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Ответственными назначены главы указанных ведомств - Сергей Лавров, Владимир Колокольцев, Александр Бортников и Зарина Догузова. Предложения должны быть разработаны в срок до 31 марта 2019 года.

Ранее на форуме "Деловой России" члены организации обратились к президенту с просьбой пролонгировать меры, которые были апробированы и доказали свою эффективность при подготовке к чемпионату мира по футболу. В том числе и упрощение получения российских виз. В числе прочего было предложено распространить практику электронных виз и, кроме того, рассмотреть возможность упрощения получения виз для тех, кто приезжает по тематическим поводам, например, для знакомства с главными "национальными туристическими маршрутами", а также для тех, у кого транзитные визы.