В кинологической службе "Аэрофлота" проходят службу более 50 собак породы шалайка

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Более 50 служебных собак породы шалайка проходят службу в кинологической службе крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот". Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Представители породной группы "шалайка" трудятся в отделе кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью Аэрофлота. Отдел был основан в 2001 году, на сегодняшний день в нем числится 29 кинологов и 55 служебных собак", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, на прошедшей в Москве интернациональной выставке собак "Евразия 2019" выступили кинологи Аэрофлота со своими подопечными. Гостям были продемонстрированы видеосюжеты о породной группе, особенностях подготовки и работы собак, уникальных разработках авиакомпании в области ольфакторного мониторинга, а затем шалайки выполнили задания по обнаружению взрывчатых веществ. По итогам проведения задания все собаки прошли его успешно.

"Обнаружение взрывных устройств и взрывчатых веществ является главной обязанностью шалаек в их повседневной работе. Кинологи со служебными собаками ежедневно выполняют осмотр самолетов, аэропорта и прилегающих территорий для обеспечения авиационной безопасности. Многолетний опыт подтверждает, что живые "детекторы" работают эффективнее, чем современное оборудование", - отмечается в сообщении.

"В 2018 году Российская кинологическая федерация (РКФ) признала породную группу "шалайка" - подопечных отдела кинологического мониторинга авиакомпании "Аэрофлот". На выставке первые четыре собаки получили описание. То есть, их посмотрел судья РКФ, отметил достоинства экстерьера и дал советы по племенному разведению", - сказал президент РКФ Владимир Голубев, слова которого приводит пресс-служба авиакомпании.

Шалайка - межвидовой гибрид оленегонной лайки и шакала. Эта породная группа унаследовала лучшие качества от своих предков: от шакала она получила уникально чуткое обоняние и способность работать в жару, а от лайки - хорошую адаптацию к морозам. Шалайки имеют небольшие размеры и вес, которые позволяют передвигаться в ограниченных пространствах. Все эти характеристики дают им преимущество перед традиционными породами служебных собак.