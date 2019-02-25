Суд Петербурга второй раз отказал принимать иск обвиняемой во вмешательстве в выборы в США

"Санкт-Петербургский городской суд вынес определение об отказе в принятии искового заявления Елены Хусяйновой к министерству юстиции США о защите чести, достоинства, деловой репутации, взыскании денежной компенсации морального вреда в связи с нарушением прав субъекта персональных данных", - говорится в сообщении.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд в понедельник отказал принимать иск Елены Хусяйновой к минюсту США, который в октябре предъявил ей обвинения в попытке влияния в составе организованной группы лиц на политические процессы в США. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В конце декабря прошлого года Хусяйнова с аналогичным иском обращалась в Сестрорецкий районный суд Петербурга. В заявлении к минюсту США россиянка сообщила, что в связи с обвинениями с американской стороны у нее "могут возникнуть проблемы с дальнейшим трудоустройством по специальности, а также при попытках пересечь границы стран, дружественных США". Хусяйнова просила признать незаконной публикацию в интернете ее персональных данных и недостоверных сведений о ее деятельности, обязать ответчика удалить распространенную информацию, публично ее опровергнуть, а также компенсировать полученный моральный вред в размере 5 млн рублей.

Сестрорецкий райсуд отказался рассматривать заявление россиянки, Хусяйнова пожаловалась в горсуд Петербурга, который отменил отказ рассматривать иск и определил вернуть иск заявителю. После этого женщина подала такой же иск в Санкт-Петербургский горсуд.

"Поскольку поданное исковое заявление не основано на праве гражданском, защита которого установлена гражданским законодательством, оснований для принятия к производству суда настоящего искового заявления не имеется", - объяснили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Обвинения в отношении Хусяйновой

В октябре прошлого года американские правоохранительные органы предъявили Хусяйновой обвинения в попытке влияния в составе организованной группы лиц на политические процессы в США, в том числе в промежуточные выборы в Конгресс, прошедшие в ноябре. Как утверждает минюст США, россиянка из Санкт-Петербурга была косвенным образом причастна к информационным кампаниям, которые, по версии американских компетентных органов, проводились в США российскими фирмами "Конкорд менеджмент энд консалтинг" и "Конкорд кейтеринг".

Позже президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время поездки в штат Аризона, заявил, что Хусяйнова не имеет никакого отношения к его предвыборной кампании в 2016 году.