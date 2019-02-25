Комиссия Думы по этике в марте может рассмотреть обращение адвоката Шнурова по Милонову

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики в марте может рассмотреть обращение адвоката музыканта Сергея Шнурова относительно высказываний о его творчестве депутата Виталия Милонова, если для этого будут соответствующие основания. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава комиссии Отари Аршба.

"Я лично свое мнение о том, как две знаменитости ругаются, оставлю при себе, подойдем к этому с формальной точки зрения. Обращение отправлено на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина. Через неделю (сейчас депутаты работают в регионах) соберемся и решим", - сказал Аршба.

При этом он пообещал "дать ответ и заявителю, и общественности", если комиссия найдет основания для проведения разбирательства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что адвокат Шнурова Константин Добрынин обратился в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с жалобой о несоблюдении этических норм со стороны Милонова. Представитель певца пожаловался на то, что Милонов распространяет в СМИ утверждения о творчестве Шнурова и группы "Ленинград", которые не соответствуют действительности и содержат высказывания, которые находятся на грани допустимого в общении.

В свою очередь Милонов заявил ТАСС, что даже рад подобному обращению. "Я нисколько не опечален, я нормально к этому отношусь", - сказал депутат. Он также с иронией заметил, что "благодарен за такую критику" со стороны адвоката певца, который "матерится... на сцене". "Я, конечно, неудобен тем, кто считает, что к ним не должны быть применимы никакие нормы культуры или самоограничения", - заключил парламентарий.