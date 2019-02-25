Путин по итогам форума "Деловой России" поручил Минюсту подготовить ряд поправок в КоАП

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции должно подготовить поправки в Кодекс об административных правонарушениях, направленные, в частности, на недопущение одновременного привлечения к ответственности компании и ее работника за одни и те же нарушения. Соответствующие положения содержатся в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам прошедшего 6 февраля форума "Деловой России".

"Минюсту России подготовить <…> и представить предложения о внесении в Кодекс РФ об административных правонарушениях изменений", - говорится в документе. Эти изменения должны предусматривать, в частности, "недопущение одновременного привлечения юридического лица и его работника к административной ответственности за одни и те же действия (бездействие)", а также "исключение возможности назначения нескольких административных наказаний при выявлении однородных административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена одной статьей" КоАП.

Кроме того, должно быть предусмотрено "недопущение рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных по результатам государственного контроля (надзора), лицами, непосредственно участвовавшими в его осуществлении и составившими протоколы об административных правонарушениях".

Срок исполнения поручения - до 1 июля текущего года, указано в документе.