Детенышей из Центра леопардов в Сочи могут выпустить в дикую природу в 2020 году

СОЧИ, 25 февраля. /ТАСС/. Сочинский Центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопардов на Кавказе готовит к выпуску в дикую природу пять детенышей этого вида, выпуск запланирован на 2020 год, сообщил ТАСС директор регионального отделения "Российский Кавказ" Всемирного фонда дикой природы (WWF) Валерий Шмунк.

"В Центре готовят к выпуску пять котят. Если все пойдет гладко, они вполне будут готовы к выпуску в 2020 году. Чтобы достичь уровня в 50 животных [для восстановления популяции в природе], нужно порядка 10-15 лет. Тут решающее значение имеют работа Центра разведения и готовность территории к выпуску", - сказал Шмунк.

В настоящее время в дикой природе на Северном Кавказе обитают три переднеазиатских леопарда: самцы Ахун и Артек на территории Кавказского заповедника и самка Волна - в национальном парке "Алания" в Ирафском районе Северной Осетии. Один из выпущенных в июле 2016 года в Кавказский заповедник самцов по кличке Килли погиб в Абхазии в начале февраля. Второй самец Эльбрус пропал из виду в дикой природе Южной Осетии, это произошло также в начале февраля.

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе и занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась, не в последнюю очередь по вине человека. В 2005 году специалистами WWF России и Российской академии наук была разработана программа восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ, с 2009 года ее поддерживает президент России Владимир Путин.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF), Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН), Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа", при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).