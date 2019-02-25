Волонтеры "Норникеля" вылетели в Красноярск для работы на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Первая группа волонтеров компании "Норникель" вылетела из Норильска в Красноярск для работы на Всемирной зимней Универсиаде. Об этом в понедельник говорится в сообщении компании.

Студенческие игры пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта, генеральный партнер соревнований - компания "Норникель".

"Первая группа волонтеров в составе 36 человек вылетела из аэропорта Норильск в красноярский Емельяново 25 февраля в 14:15", - говорится в сообщении.

До начала соревнования волонтеры пройдут вводный инструктаж, осмотрят площадки, на которых им предстоит работать, а также смогут уточнить свои обязанности. 28 февраля волонтеры побывают на генеральной репетиции церемонии открытия Универсиады.

Всего из Норильска на игры отправятся 110 добровольцев, в числе них работники компании. Самый младший волонтер, 16-летняя Валеста Пивоваренко, отправляется на Универсиаду вместе со своими родителями. "Первой о том, что можно поработать в качестве волонтера на Универсиаде, узнала наша дочь, а мы решили ее поддержать, и вот мы втроем летим в Красноярск. Это очень здорово, очень вдохновляет", - приводятся в сообщении слова отца Дмитрия Пивоваренко.

Как сообщалось ранее, в проведении студенческих игр планируется задействовать 5 тыс. волонтеров, в том числе 3,9 тыс. жителей Красноярского края и 1,1 тыс. представителей других регионов России и зарубежья. Порядка 60 лидеров волонтерского движения прошли обучения за счет "Норникеля".

Об Универсиаде

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт- треке.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние Игры дважды проводились в СССР и России: в 1973 году соревнования принимала Москва, в 2013 году - Казань.