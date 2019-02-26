Экопривычки: что делать, чтобы меньше мусорить

В России набирает популярность движение за разумное потребление и раздельный сбор мусора. Активисты экономят воду, газ и электричество, отказываются от использования полиэтиленовых пакетов, приобретают специальные приборы для домашней переработки отходов, создают тематические группы в соцсетях и проводят акции для обмена ненужными вещами. Они убеждены, что помогают не засорять природу и уменьшить наносимый ей производственными предприятиями вред. По данным ВЦИОМ, сейчас 27% россиян сортируют бытовой мусор, а еще 47% выразили желание это делать. ТАСС рассказывает, что может сделать каждый, чтобы уменьшить объемы вывоза мусора на свалку.
Не покупать ничего лишнего
Сознательное обращение с отходами основано на принципе трех R: reduce (уменьшать), reuse (использовать повторно), recycle (перерабатывать). "Правильно — следовать этим пунктам именно в такой последовательности. То есть важно сократить потребление ресурсов и, соответственно, отходов, а потом уже думать о многоразовом использовании и переработке", — рассказывает председатель правления экологического движения "Раздельный сбор" Татьяна Нагорская.
Для начала надо приучить себя к тому, чтобы не покупать ничего лишнего и по максимуму использовать то, что вы приобрели. Например, покупать и готовить столько еды, сколько вы точно съедите. Если еда остается, можно замораживать в холодильнике, потом разогревать и есть. Стоит внимательно относиться к покупке одежды, посуды, безделушек, которые захламляют квартиру и в итоге все равно попадают на свалку. С этой точки зрения также лучше не дарить подарки, если нет уверенности, что они пригодятся человеку. Это позволит не только избежать увеличения мусорных куч, но и сократить личные расходы.
Отказаться от одноразовой упаковки
Примерно 70% содержимого мусорного ведра — упаковка продуктов или какие-то одноразовые вещи, говорит медиакоординатор, сотрудник проекта российского "Гринпис" "Ноль отходов" Ирина Козловских. Бумажные салфетки, например. Поэтому заботящиеся об экологии люди ходят в магазин с экомешочками, в которые накладывают фрукты и овощи, конфеты, орехи, крупу. Также они используют собственные многоразовые контейнеры для покупки творога, сметаны и готовой еды и носят с собой многоразовую бутылку с набранной дома водой, чтобы не приобретать бутилированную в магазине. Вместо одноразовых платочков можно использовать тканевые, вместо губок для мыться посуды — кусочки ткани или щетки.
"Если все перестанут использовать пластиковые пакеты, мы сможем не только избежать попадания их в мусор, но и сократить негативное влияние на экологию, возникающее при производстве этого пакета — добыче нефти, ее транспортировке и переработке", — говорит Нагорская.
Проблемой переработки мусора озаботились и многие кофейни, делающие скидки посетителям, которые при покупке кофе навынос приносят свои термокружки.
Если без упаковки не обойтись
Некоторые продукты нельзя купить на развес и положить в собственный экомешок. В этом случае лучше выбирать такие, у которых упаковки как можно меньше. Например, выбрать твердое мыло вместо жидкого, одну большую упаковку стирального порошка вместо нескольких маленьких.
Также лучше выбирать продукты в таре, которую можно использовать многократно. "Я всегда думаю, смогу ли использовать эту упаковку хотя бы три раза. Например, в стеклянной банке из-под кофе я храню крупы", — говорит Козловских.
Или можно выбрать товар в таре, которую легче всего переработать. "Стекло может быть переработано бесконечное количество раз и вреда наносит природе меньше. Но все равно наносит, если поедет на полигон. А пластиков безопасных нет вообще", — отмечает Нагорская. С другой стороны, говорит она, если человек живет в отдаленной деревне, то ему, возможно, логичнее использовать ПЭТ-бутылки, так как они легче и в целом нанесут меньше вреда экологии при транспортировке в пункт приема.
Использовать вещи повторно
На специальных форумах и в пабликах активисты делятся различными вариантами повторного применения вещей. Так, некоторые распускают шерстяные свитера и вяжут потом носки. В стаканчиках из-под сметаны выращивают рассаду или приспосабливают их для хранения мелочей. Бидоны из-под майонеза используют как емкости для хранения круп или контейнеры для еды. Одежду приобретают в секонд-хендах или на свопах — мероприятиях, где люди могут обменяться не нужными им вещами. Книги отдают в библиотеки или на буккроссинг.
Кроме того, существуют интернет-сайты, где можно отдать в дар самые разные вещи — одежду, детские игрушки, мебель, посуду, безделушки.
Также советуют исписывать бумагу с обеих сторон, упаковку из-под яиц (предпочитают ту, что из макулатуры) отдавать продавцам на рынках, а имеющийся дома запас полиэтиленовых пакетов использовать как можно дольше, а потом сдать на переработку.
Что можно сдать на переработку?
В России на переработку принимают стекло, бумагу, пластик, металл, одежду, тетрапак, шины, опасные отходы, бытовую технику. Есть пункты приема, которые специализируются на каком-то одном виде мусора (например, сетки для пластиковых бутылок) или принимают несколько видов отходов.
"Гринпис" создал карту Recyclemap, где отмечены пункты сбора вторсырья, которые выделены разными цветами в зависимости от вида принимаемых отходов. "В Москве практически все виды вторсырья можно отправлять на переработку", — говорит Козловских. Кроме того, в разных городах волонтерские движения периодически проводят акции по сбору разного вторсырья, в том числе электроприборов, проводов, бытовой техники.
"Отдать хлам на переработку —– удобный шаг, чтобы начать осознанно относиться к выбросу мусора. Но саму проблему это не решит. Это все равно расход ресурсов: пластиковые бутылки нужно собрать, вымыть, смять, отвезти куда-то, передробить, переплавить — это все расход энергии и воды. Гораздо важнее сократить потребление: если вы просто завели фляжку для воды, это уже хорошо", — объясняет Козловских.
Что делать с пищевыми отходами?
"Пищевые отходы составляют 20–50% всех отходов человека. Это большая проблема, потому что нигде в России нет мощностей по их компостированию и переработке", — отмечает Нагорская. Если для тех, кто живет в частном доме, проблема решается просто, то городским жителям приходится выкручиваться.
Например, можно завести дома вермикомпостер. Это небольшой ящик, в котором живут червяки, перерабатывающие пищевые отходы. В итоге получается биогумус, его можно использовать как удобрение для комнатных растений или высыпать на газон. Нагорская рассказывает, что благодаря домашнему вермикомпостеру производит около 1,5 кг смешанных отходов в месяц (биогумус и другой мусор), что почти в 20 раз меньше, чем в среднем по нормативу образования отходов, которые установлены в регионах России.
Кроме того, можно поставить под раковину диспоузер — дробилку для отходов, которая превращает все органические отходы, включая кости, в кашицу и отправляет в канализацию. "Эту штуку ставят дома многие москвичи, даже не очень продвинутые. Потому что пропадает запах мусорного ведра, исчезает необходимость выносить мусор каждый день, не надо выгребать из раковины всю еду, которая остается на тарелках. В целом это устройство сокращает количество мусора до 50%", — говорит Козловских.
Можно ли на экопривычках сэкономить?
Да. В стоимость продукции включена упаковка и наценка за бренд. Продукты на развес, как правило, дешевле. Козловских рассказывает, что в прошлом году провела эксперимент и целый месяц записывала свои реальные и потенциальные траты. Брала мандарины на развес вместо упакованных, не покупала в супермаркетах полиэтиленовые пакеты и бутилированную воду, выбирала твердый дезодорант и шампунь.
"Потом мы умножили полученную сумму на 12 и получилось, что около 20 тыс. рублей в год можно сэкономить на повседневных тратах. Дополнительно вы экономите, если покупаете одежду в секонд-хенде или чарити-шопе. Например, я на сайте объявлений купила подержанный самокат за 700 рублей. И он прекрасно ездит. Телефон я купила за 4,5 тыс. рублей, когда новый стоил восемь", — говорит Козловских.
Она добавила, что использование многоразовых вещей также позволяет экономить время.
С чего начать?
Менять привычки сложно, поэтому не стоит начинать делать все сразу. Сперва, считает Нагорская, можно просто отказаться от использования батареек и постепенно заменить приборы на те, что работают на аккумуляторе.
Потом можно начать сдавать бумагу. "Это просто, так как ее не нужно мыть. Да и сам по себе сбор макулатуры не очень сложный", — отмечает она и советует постепенно включать какие-то еще мероприятия, которые именно вам будет делать просто.
Козловских говорит, что при осознанном отношении к отходам не работает правило: все или ничего. "Даже если вы выберете что-то одно, но будете делать это все время, эффект будет большим. Если вы сейчас перестанете брать пластиковые пакеты, за год вы не возьмете почти килограмм пластикового мусора. А если рассмотреть отрезок в 10 лет?" — говорит она.
Ася Сафиуллина