Экопривычки: что делать, чтобы меньше мусорить

В России набирает популярность движение за разумное потребление и раздельный сбор мусора. Активисты экономят воду, газ и электричество, отказываются от использования полиэтиленовых пакетов, приобретают специальные приборы для домашней переработки отходов, создают тематические группы в соцсетях и проводят акции для обмена ненужными вещами. Они убеждены, что помогают не засорять природу и уменьшить наносимый ей производственными предприятиями вред. По данным ВЦИОМ, сейчас 27% россиян сортируют бытовой мусор, а еще 47% выразили желание это делать. ТАСС рассказывает, что может сделать каждый, чтобы уменьшить объемы вывоза мусора на свалку. Не покупать ничего лишнего Сознательное обращение с отходами основано на принципе трех R: reduce (уменьшать), reuse (использовать повторно), recycle (перерабатывать). "Правильно — следовать этим пунктам именно в такой последовательности. То есть важно сократить потребление ресурсов и, соответственно, отходов, а потом уже думать о многоразовом использовании и переработке", — рассказывает председатель правления экологического движения "Раздельный сбор" Татьяна Нагорская. Для начала надо приучить себя к тому, чтобы не покупать ничего лишнего и по максимуму использовать то, что вы приобрели. Например, покупать и готовить столько еды, сколько вы точно съедите. Если еда остается, можно замораживать в холодильнике, потом разогревать и есть. Стоит внимательно относиться к покупке одежды, посуды, безделушек, которые захламляют квартиру и в итоге все равно попадают на свалку. С этой точки зрения также лучше не дарить подарки, если нет уверенности, что они пригодятся человеку. Это позволит не только избежать увеличения мусорных куч, но и сократить личные расходы. Отказаться от одноразовой упаковки Примерно 70% содержимого мусорного ведра — упаковка продуктов или какие-то одноразовые вещи, говорит медиакоординатор, сотрудник проекта российского "Гринпис" "Ноль отходов" Ирина Козловских. Бумажные салфетки, например. Поэтому заботящиеся об экологии люди ходят в магазин с экомешочками, в которые накладывают фрукты и овощи, конфеты, орехи, крупу. Также они используют собственные многоразовые контейнеры для покупки творога, сметаны и готовой еды и носят с собой многоразовую бутылку с набранной дома водой, чтобы не приобретать бутилированную в магазине. Вместо одноразовых платочков можно использовать тканевые, вместо губок для мыться посуды — кусочки ткани или щетки.

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"Если все перестанут использовать пластиковые пакеты, мы сможем не только избежать попадания их в мусор, но и сократить негативное влияние на экологию, возникающее при производстве этого пакета — добыче нефти, ее транспортировке и переработке", — говорит Нагорская.

Проблемой переработки мусора озаботились и многие кофейни, делающие скидки посетителям, которые при покупке кофе навынос приносят свои термокружки. Если без упаковки не обойтись Некоторые продукты нельзя купить на развес и положить в собственный экомешок. В этом случае лучше выбирать такие, у которых упаковки как можно меньше. Например, выбрать твердое мыло вместо жидкого, одну большую упаковку стирального порошка вместо нескольких маленьких.

Также лучше выбирать продукты в таре, которую можно использовать многократно. "Я всегда думаю, смогу ли использовать эту упаковку хотя бы три раза. Например, в стеклянной банке из-под кофе я храню крупы", — говорит Козловских. Или можно выбрать товар в таре, которую легче всего переработать. "Стекло может быть переработано бесконечное количество раз и вреда наносит природе меньше. Но все равно наносит, если поедет на полигон. А пластиков безопасных нет вообще", — отмечает Нагорская. С другой стороны, говорит она, если человек живет в отдаленной деревне, то ему, возможно, логичнее использовать ПЭТ-бутылки, так как они легче и в целом нанесут меньше вреда экологии при транспортировке в пункт приема. Использовать вещи повторно На специальных форумах и в пабликах активисты делятся различными вариантами повторного применения вещей. Так, некоторые распускают шерстяные свитера и вяжут потом носки. В стаканчиках из-под сметаны выращивают рассаду или приспосабливают их для хранения мелочей. Бидоны из-под майонеза используют как емкости для хранения круп или контейнеры для еды. Одежду приобретают в секонд-хендах или на свопах — мероприятиях, где люди могут обменяться не нужными им вещами. Книги отдают в библиотеки или на буккроссинг.

Кроме того, существуют интернет-сайты, где можно отдать в дар самые разные вещи — одежду, детские игрушки, мебель, посуду, безделушки. Также советуют исписывать бумагу с обеих сторон, упаковку из-под яиц (предпочитают ту, что из макулатуры) отдавать продавцам на рынках, а имеющийся дома запас полиэтиленовых пакетов использовать как можно дольше, а потом сдать на переработку.

Что можно сдать на переработку? В России на переработку принимают стекло, бумагу, пластик, металл, одежду, тетрапак, шины, опасные отходы, бытовую технику. Есть пункты приема, которые специализируются на каком-то одном виде мусора (например, сетки для пластиковых бутылок) или принимают несколько видов отходов.

"Гринпис" создал карту Recyclemap, где отмечены пункты сбора вторсырья, которые выделены разными цветами в зависимости от вида принимаемых отходов. "В Москве практически все виды вторсырья можно отправлять на переработку", — говорит Козловских. Кроме того, в разных городах волонтерские движения периодически проводят акции по сбору разного вторсырья, в том числе электроприборов, проводов, бытовой техники. "Отдать хлам на переработку —– удобный шаг, чтобы начать осознанно относиться к выбросу мусора. Но саму проблему это не решит. Это все равно расход ресурсов: пластиковые бутылки нужно собрать, вымыть, смять, отвезти куда-то, передробить, переплавить — это все расход энергии и воды. Гораздо важнее сократить потребление: если вы просто завели фляжку для воды, это уже хорошо", — объясняет Козловских. Что делать с пищевыми отходами? "Пищевые отходы составляют 20–50% всех отходов человека. Это большая проблема, потому что нигде в России нет мощностей по их компостированию и переработке", — отмечает Нагорская. Если для тех, кто живет в частном доме, проблема решается просто, то городским жителям приходится выкручиваться.

Например, можно завести дома вермикомпостер. Это небольшой ящик, в котором живут червяки, перерабатывающие пищевые отходы. В итоге получается биогумус, его можно использовать как удобрение для комнатных растений или высыпать на газон. Нагорская рассказывает, что благодаря домашнему вермикомпостеру производит около 1,5 кг смешанных отходов в месяц (биогумус и другой мусор), что почти в 20 раз меньше, чем в среднем по нормативу образования отходов, которые установлены в регионах России.

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