ОНФ предлагает установить штраф за фиктивные разрешения на санвырубку леса кратным ущербу

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложат Госдуме установить штраф за выдачу незаконных разрешений на санитарные вырубки деревьев, кратный сумме ущерба, причиненного лесу. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба движения.

Поправки будут направлены ко второму чтению законопроекта, усиливающего ответственность за выдачу фиктивных справок о заражении лесов, которые позволяют проводить санитарные вырубки. Документ был принят в первом чтении 14 февраля, второе чтение намечено на март. В настоящее время должностные лица, которые незаконно разрешили санвырубку, могут получить штраф в размере от 3 тыс. до 6 тыс. рублей. Законопроект предлагает ввести штрафы для должностных лиц от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, а если нарушения были допущены в отношении лесов с особым правовым режимом - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

"Эксперты ОНФ призывают доработать проект закона, поскольку предусмотренные законопроектом санкции в виде штрафов на сумму 20 тыс. или 40 тыс. рублей не могут способствовать профилактике указанных правонарушений, зачастую наносящих многомиллионный ущерб. Необходимо ввести штраф, кратный сумме причиненного ущерба, который могли повлечь внесенные в акт лесопатологического обследования недостоверные сведения о состоянии лесов, приведшие к незаконной вырубке", - приводит пресс-служба слова координатора центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Николая Будуева.

"Также мы предлагаем ввести для должностных лиц дополнительную меру ответственности - дисквалификацию. Мы направим эти предложения в Госдуму ко второму чтению законопроекта", - добавил он.

В пресс-службе отметили, что в 2016 году по итогам "Форума действий" Народного фронта президент России, лидер ОНФ Владимир Путин дал поручение установить ответственность для должностных лиц за сокрытие информации о санитарном состоянии лесов или включение неверных данных в акт лесопатологического обследования.