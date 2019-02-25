Владимирские депутаты разработают меры поддержки по аналогии с "Земским учителем"

ВЛАДИМИР, 25 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области разработаю региональные меры поддержки для педагогов по аналогии с предложенной президентом РФ Владимиром Путиным программой "Земский учитель". Об этом сообщил в понедельник журналистам председатель регионального парламента Владимир Киселев.

Президент России в ежегодном послании Федеральному собранию предложил с 2020 года запустить программу "Земский учитель", которая предполагает единовременную выплату в размере 1 млн рублей педагогам, пожелавшим переехать на работу в села и малые города страны.

"Мы будем в ближайшей перспективе инициировать собственные меры поддержки, потому что президент сказал, что нужно наряду с программой "Земский доктор" организовать программу "Земский учитель". У нас плюсом к 1 млн федеральных денег [по программе "Земский доктор"] врачи получают 100 тыс. рублей из областного бюджета. Соответственно, я думаю, что таким же образом мы сейчас должны так же поступить и с учителями", - сказал Киселев.

По данным департамента здравоохранения региона, в 2018 году госпрограмма "Земский доктор" позволила привлечь в систему здравоохранения Владимирской области 13 врачей. Всего за шестилетний срок реализации данной программы в региональную систему здравоохранения пришли 82 специалиста.